Allanamientos y secuestros en pleno centro: cayó una banda que vendía cocaína en Río Gallegos

Un impactante operativo policial desplegado por el área de Narcocriminalidad de Río Gallegos logró desbaratar un punto de venta de drogas que operaba en la intersección de las calles Alvear Corte y San Martín, en pleno centro de la ciudad. El procedimiento, realizado durante la tarde-noche del sábado, sorprendió a los transeúntes debido a la gran presencia de efectivos y al despliegue en un sector altamente concurrido por comercios, gimnasios y áreas de recreación juvenil.

Durante las actuaciones, la policía demoró a cinco personas (tres hombres y dos mujeres) e incautó dosis de cocaína, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo Fiat Punto. La investigación determinó que la banda utilizaba la modalidad de “pasamano” para el narcomenudeo a la luz del día, mientras que el análisis de los dispositivos móviles secuestrados buscará establecer las conexiones con los eslabones superiores de la red de comercialización.