Allanaron 13 domicilios en santa cruz por una red internacional de explotación infantil

Una investigación internacional iniciada a partir de reportes de la National Center for Missing & Exploited Children derivó en 13 allanamientos simultáneos en Santa Cruz, en el marco del operativo “Aliados por la Infancia VI”. El despliegue, coordinado en 16 países, permitió detectar la circulación de material de abuso infantil en entornos digitales y avanzar en la identificación de personas y domicilios vinculados.

Como resultado, fueron detenidos 8 adultos y se intervino judicialmente sobre 6 menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo de organismos de protección. Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos clave para el análisis forense, mientras la Justicia continúa investigando posibles conexiones con redes internacionales y reforzando acciones para prevenir este tipo de delitos.

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