Alumnos del Salesiano visitaron La Mañana de LU12

Estudiantes de quinto año de la orientación en Comunicación recorrieron las instalaciones de la radio y La Opinión Austral.

Durante la visita, los jóvenes conocieron cómo se producían las noticias antes de la era digital y la importancia histórica del diario en papel.

En una charla con Pablo Manuel y Victoria Lescano, Sol López comentó que eligió esta orientación para mejorar su oratoria y vocabulario.

El recorrido incluyó el actual estudio audiovisual, lugar donde antiguamente funcionaba la gran imprenta del diario.

La actividad forma parte de un trabajo práctico para las materias de Historia de los Medios y Producción Audiovisual.