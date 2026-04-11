Aluén Cápar y el jamón de guanaco curado

Ricardo Lescano, referente de la firma local Aluén Cápar, fue uno de los protagonistas de la jornada en la Sociedad Rural de Río Gallegos, donde la carne de guanaco se posicionó como eje central de la propuesta gastronómica.

Durante el evento, presentó una variedad de productos elaborados con esta materia prima, como salames, snacks y un innovador jamón de guanaco curado, destacando que se trata de “un producto genuino” con “un potencial increíble”.

Lescano remarcó que, lejos de los mitos, la carne de guanaco es magra, saludable y de bajo colesterol, siempre que se respete una correcta cadena de frío y un buen proceso de desposte. “Cuando la gente lo prueba, no puede creer la delicadeza del sabor”, aseguró, al tiempo que destacó la gran aceptación del público y el interés creciente por este alimento.

Además, subrayó la importancia de generar valor agregado en origen: “Poder transformar una materia prima local en un producto premium es lo que nos motiva”, afirmó, apostando a consolidar al guanaco como símbolo de la gastronomía patagónica.