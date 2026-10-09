Un intenso aluvión afectó a un sector acomodado de la zona de Santiago de Chile, principalmente sobre la calle General Blanche hasta Las Condes, generando calles tapadas por lodo, vehículos arrastrados y miles de personas damnificadas, aunque afortunadamente “no se registraron aparentemente víctimas fatales”. Según se explicó en el análisis del hecho, científicos y especialistas señalaron que las causas principales combinan “lluvias torrenciales”, la “deforestación” por el avance de barrios construidos en zonas de montaña e interrupción de cursos naturales de agua, sumado a un “incendio muy grande del bosque” ocurrido durante el verano que quemó la vegetación encargada de absorber y contener el flujo hídrico. El fenómeno provocó graves perjuicios económicos y materiales en viviendas y comercios. Asimismo, el episodio invita a reflexionar sobre la preparación ante desastres naturales en la región, recordando antecedentes locales como el “aluvión muy fuerte en su momento en Comodoro por el Chenque”.
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