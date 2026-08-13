AMCHAM FORUM ENERGY 2026: Energía, inversiones y federalismo, los ejes del encuentro

⚡️ Cerró la AmCham Summit 2026, realizada en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, con la energía como eje central bajo el lema “La Energía en Clave Federal”. El encuentro reunió a gobernadores como Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck e Ignacio “Nacho” Torres, además de referentes del sector privado, funcionarios nacionales y legisladores, para debatir inversiones, infraestructura y el futuro productivo de la Argentina.

🇦🇷🇺🇸 Entre los principales temas estuvieron las megainversiones y el nuevo Super RIGI, las oportunidades para el desarrollo energético y tecnológico de la Patagonia y la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos, abordada por el embajador Peter Lamelas. También se analizó el interés de empresas internacionales en proyectos vinculados a energía, agua, recursos naturales y hubs tecnológicos. Toda la cobertura y las principales conclusiones de la jornada, en La Opinión Austral.