AmCham Summit: la cumbre de negocios debatió el futuro productivo de Argentina

“Argentina empieza a discutir desarrollo”, destacó Mariana Schoua, presidenta de Amcham Argentina, al inaugurar la cumbre de negocios que reunió a autoridades nacionales y líderes empresariales para debatir el rumbo económico y productivo del país. El encuentro puso el foco en inversiones, reformas estructurales y el rol del sector privado en la recuperación.

El presidente Javier Milei cerró la jornada junto a su Gabinete, centrando su discurso en el último dato de inflación, pese a contar —según dijo— con “muchas cosas buenas” para destacar de la economía. “Como odio la inflación y el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, lanzó durante su exposición. En ese marco, afirmó: “Vinimos a escribir la mejor página de la historia argentina”.

El evento contó con cobertura especial de La Opinión Austral. Las periodistas Sabrina Pont y Laura Morales llevaron adelante la cobertura periodística, con el trabajo en fotografía y video de Camila Ferrer Pose, acercando todos los detalles del encuentro clave para el mundo empresarial y económico.