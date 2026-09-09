Amenaza de tiroteo en un colegio de Río Gallegos: “Puede aparecer uun joven sí punible”

La viralización del “plan” de una estudiante de 13 años para concretar un tiroteo en el Colegio Secundario N° 25 encendió las alarmas en Río Gallegos.

Tal como informara La Opinión Austral la joven sufría -presuntamente- situaciones de acoso escolar y pretendía sustraer el arma reglamentaria del padre de una compañera.

Frente a la repercusión del caso, el juez Fernando Zanetta habló en Radio LU12 AM680 los alcances normativos que condicionan la actuación judicial cuando los involucrados no alcanzan la edad mínima de imputabilidad.

“Estamos hablando de una niña de 13 años, por lo que queda totalmente afuera de la aplicación de la nueva ley”, precisó Zanetta, al recordar que la punibilidad en el país comienza a partir de los 14 años.