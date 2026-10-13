Amparo en la Península de Magallanes: la Justicia definirá si frena el proyecto turístico

La Justicia Federal de Río Gallegos evalúa por estas horas una acción de amparo presentada por cuatro diputados de la oposición, encabezados por la legisladora María Agostina Mora Doldán de Unión por la Patria, con el objetivo de frenar el desarrollo de un emprendimiento turístico en la Península de Magallanes. La causa, caratulada “Mora Doldán, María Agostina y otros c/ Estado Nacional, Poder Ejecutivo s/ amparo Ley 16.986”, se encuentra actualmente en despacho de la Secretaría Civil a la espera de que el juzgado “emita la primera providencia que dé curso al trámite”, lo que podría derivar en resoluciones dentro de un plazo estimado de “48 a 72 horas hábiles”. El requerimiento judicial busca suspender la autorización para la explotación del territorio a favor de un “holding empresario de Emiratos Árabes”, el cual planea una inversión destinada a la construcción de “24 o 25 cabañas de lujo”. Pese a que durante la tramitación inicial del expediente “hubo problemas con la carga del expediente del CAP porque era muy pesado y tenía pésima calidad”, desde el entorno de los amparistas confirmaron que “el expediente ya está iniciado” y solo resta aguardar el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre la medida solicitada.