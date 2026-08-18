Amplían los rastrillajes por la búsqueda de dos vecinos desaparecidos en Río Gallegos

La Policía de Santa Cruz continúa con la búsqueda de César Aguilar Pérez, de 58 años, y Alfredo Abel Morales Roa, de 81, dos vecinos de Río Gallegos que permanecen desaparecidos.

El comisario Cristian Garay, de la Regional Sur, explicó que los operativos se vienen realizando desde hace varias semanas y que durante el fin de semana se intensificaron y ampliaron hacia distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas.

En el caso de César Aguilar Pérez, el último registro corresponde a una cámara de seguridad que lo muestra caminando hacia el sector de la ría local, a la altura aproximada del barrio El Faro. En los operativos participaron efectivos policiales, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Protección Civil y Guardia Urbana.

Respecto de Alfredo Abel Morales Roa, los investigadores pudieron establecer, a partir de datos aportados por vecinos y registros de cámaras, una fecha aproximada de su última aparición en la vía pública. Según explicó Garay, Morales Roa no utilizaba teléfono celular, lo que dificultó las tareas de búsqueda.

“Estamos utilizando todos los elementos, todos los recursos que tenemos a disposición para la búsqueda”, señaló el comisario Garay.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Dirección Regional y la intervención de la Comisaría Sexta y el área de Investigaciones de la Policía.