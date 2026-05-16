Ampliación del TSJ: Claudio Vidal cuestionó el accionar de sectores judiciales

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Cuestionó el accionar de sectores judiciales y habló de “complicidad” con la política.

Asimismo, anticipó: “La idea de este gobierno es restituir a (Eduardo) Sosa también a su función y de hecho me he comunicado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el ministro de justicia de la Nación y con distintos actores de la justicia federal para que puedan participar en los próximos días de un acto protocolar en donde van a asumir los nuevos vocales designados”.