Ana María Urricelqui: “Nacimos a la vera del ferrocarril, somos hijos de los rieles”

Durante el acto por la llegada de la locomotora a Jaramillo y Fitz Roy, la presidenta de la Comisión de Fomento, Ana María Urricelqui, destacó el profundo valor histórico y cultural que tiene la recuperación del ramal ferroviario para las comunidades del norte santacruceño. “Es un día de reivindicaciones”, expresó, al remarcar que el regreso del tren representa también recuperar parte de la memoria y la identidad de quienes crecieron junto a las vías.

Urricelqui puso en valor el legado de las familias pioneras y pidió que una locomotora histórica pueda quedar como reliquia y patrimonio de Jaramillo y Fitz Roy, sumándose al museo local. En vísperas del 115° aniversario, recordó a quienes hicieron crecer estas localidades y sostuvo que la recuperación ferroviaria significa también volver a abrir caminos para el desarrollo.

“Nosotros nacimos a la vera del ferrocarril, somos hijos de los rieles”, afirmó con emoción. Para la comunidad, el proyecto representa un renacer de ilusiones y esperanzas, con el desafío de recuperar el vínculo con el tren, fortalecer el turismo y reactivar la zona norte de Santa Cruz