Analía Argento conversó con La Opinión Austral tras recibir el Martín Fierro

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Analía Argento obtuvo el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Noticiero Central, por su labor al frente de Diario de las 20, ciclo que se emite por la señal Argentina 12.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvo lugar el jueves 12 de noviembre y distinguió a las producciones correspondientes a la temporada 2025.

La Opinión Austral estuvo presente con una cobertura especial a cargo de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.