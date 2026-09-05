Andrea Lorenzo lleva su poesía a la Feria Provincial del Libro

La escritora y poeta Andrea Lorenzo pasó por Radio LU12 AM680 y compartió un fragmento de “Péntada. Antología poética”, el libro que presentará este sábado en la Feria Provincial del Libro.

Durante la entrevista, leyó “Tiernizada”, un poema propio que, según explicó, nació a partir de la lectura de un poema del autor peruano José Watanabe.

“Soy la parte blanda de algunas cosas. Soy pétalo, no el que persiste radiante en su flor”, comienza el poema, que explora la fragilidad, el paso del tiempo y aquello que permanece incluso después de caer.

En sus versos, Lorenzo habla de un pétalo que el tiempo derriba, que puede ser devorado por una hormiga o llevado por el viento hasta un alambrado, mientras conserva “mis colores intactos, mi perfume apenas disperso”.

“Soy la carne tibia de mí atrapada en un cuerpo”, concluye el fragmento compartido en LU12, en una imagen que condensa la sensibilidad de su propuesta poética.

“Péntada. Antología poética” será presentada hoy, sábado 5 de septiembre, a las 17 horas en la Feria Provincial del Libro.

La presentación contará con Patricia Sampaoli, Andrea Lorenzo, Cecilia Maldini, Cristina Nuñez y Verónica Lamberti.

Una invitación a encontrarse con la poesía y con las voces de sus autoras en el marco de la Feria Provincial del Libro.