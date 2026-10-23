Andrea Rincón cuestionó la doble vara hacia las mujeres en la televisión

En diálogo con La Opinión Austral, la actriz reflexionó sobre la discriminación por el aspecto físico y las diferencias en el trato hacia hombres y mujeres que trabajan frente a cámara.

“Yo creo que con los hombres es una cosa y con las mujeres es otra”, sostuvo. Además, recordó las críticas que recibió por estar nominada a un premio sin tener un título específico y comparó su situación con la de Jorge Lanata.

“Hay un montón de cosas que suceden en la televisión que son muy criticadas siempre que las hace una mujer, pero cuando las hace un hombre nunca pasa nada”, expresó Rincón.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Pose (@cami_fp), en la cobertura especial de los Martín Fierro de Radio 2026.