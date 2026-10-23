Andrea Rincón, sobre su nominación a los Martín Fierro de Radio: “No lo esperaba y sucedió”

La actriz fue nominada como Columnista de Espectáculos por su trabajo en “¿Quién paga la fiesta?”, de Rock & Pop. En diálogo con La Opinión Austral, se mostró emocionada por el reconocimiento y destacó el valor de que su trabajo sea tenido en cuenta.

“A veces, con solo que te nominen, es un montón”, expresó. También recordó que en una oportunidad anterior esperaba recibir una nominación que finalmente no llegó. Esta vez, la sorpresa fue distinta: “Vieron lo que estoy haciendo y no te puedo explicar lo que es”.

Rincón habló sobre el esfuerzo de impulsar sus propios proyectos y explicó que se ocupa de múltiples tareas, desde la producción hasta la convocatoria de invitados. “Yo me autoproduzco, soy mi propia productora de todo lo que hago”, contó.

Además, cuestionó la doble vara que, según su mirada, existe hacia las mujeres en los medios y señaló las críticas que reciben por su aspecto físico, su formación y su desempeño profesional. “Nadie sabe lo que yo estudio o lo que yo hago, pero todos critican”, afirmó.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Pose (@cami_fp), en la cobertura especial desde los Martín Fierro de Radio 2026.