Andrés Abelli en Desorden en la Mesa: tres décadas de música, producción y raíz patagónica

En el marco de la conmemoración de las Fiestas Patrias de Chile y la cobertura especial de Desorden en la Mesa, el músico y productor riogalleguense Andrés Abelli visitó nuestros estudios para repasar sus tres décadas de trayectoria profesional y compartir su mirada sobre la identidad musical de la región.

Durante la entrevista, el artista relató sus inicios tempranos en la música junto a su madre, su experiencia juvenil en la Peña de Cuti y Peteco Carabajal durante el Festival de Cosquín, su formación autodidacta en la producción discográfica y la experiencia de trabajo en los estudios del Chaqueño Palavecino en 2011. Asimismo, Abelli abordó los detalles de su participación en el Festival Folklórico en la Patagonia de Punta Arenas —donde su obra figuró como la única representación argentina seleccionada— y presentó una interpretación acústica en vivo del tema inédito “Un mismo corazón”, una composición dedicada a la integración y el vínculo cultural entre Argentina y Chile.