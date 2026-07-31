Andrés Abelli presenta “Un mismo corazón” en el Festival Folclórico de la Patagonia en Chile

El músico santacruceño Andrés Abelli habló sobre su participación en el Festival Patagónico de Folklore de Punta Arenas, donde competirá con “Un mismo corazón”, una canción inédita inspirada en su vínculo personal y cultural con Chile.

Durante la entrevista contó cómo fue el proceso creativo de la obra, que comenzó a trabajar a principios de año y que fue seleccionada tras superar la instancia del preselectivo. “La canción nace por una necesidad personal de poder dejar plasmadas vivencias personales acá en Chile”, explicó.

Abelli destacó que el tema “habla justamente de la comunión entre las culturas argentinas y chilenas” y recordó que Punta Arenas fue el primer escenario de su carrera artística en 1997. “Volvemos de alguna forma a la raíz”, afirmó.

El artista también valoró la posibilidad de mostrar la obra en uno de los festivales más importantes de la Patagonia y remarcó el trabajo realizado junto a su equipo para llevar la mejor propuesta al escenario. “Nos pusimos a trabajar en el arreglo y en cómo queríamos contar la historia aprovechando todos los recursos técnicos que tiene este escenario”, señaló.

Además, resaltó el fuerte vínculo cultural entre ambos países y el acompañamiento del público chileno al folklore argentino: “La cultura chilena es una parte viva y activa de nuestra propia historia”.