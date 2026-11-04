Anuncian kits escolares y obras en escuelas de Santa Cruz

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz presentó el programa “En Comunidad”, una política pública encuadrada en el instrumento legal 2206 destinada al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes. En diálogo con LU12, la presidenta del organismo, Iris Rasgido, precisó los alcances del anuncio y detalló que “ayer presentamos el programa En Comunidad, que es una nueva política pública educativa que está encuadrada en un instrumento legal que es el 2206 que define el fortalecimiento de las trayectorias educativas de todos los estudiantes de Santa Cruz”. La funcionaria confirmó el inicio de la distribución de materiales señalando que “ayer se anunció la entrega de esta primera etapa de 40 000 kits, luego 93 000 más el fortalecimiento de otra política pública que ya se viene desarrollando, que es Eduactiva, más las becas que fueron anunciadas por el gobernador en su momento y que ahora en un nuevo programa que vamos a presentar dentro de muy poquitos días, ya se incorporan las 5000 becas para acompañar a los estudiantes”.

En relación con la modalidad de inscripción y entrega de la indumentaria y los materiales didácticos, Rasgido puntualizó que “para los kits la inscripción va a ser en diciembre” y que “la entrega va a ser en febrero”, aclarando además que la solicitud debe realizarse “en el mismo sistema que teníamos antes como el que se ideó para las zapatillas en cada una de las escuelas a donde están sus hijos”. Respecto del plan de infraestructura y certificación edilicia en los establecimientos, la titular del CPE enfatizó que “cuando se inicia el gobierno no había información del estado de las escuelas y se tuvo que hacer un relevamiento justamente para tener la información”, agregando que “la diferencia está en que este gobierno cuando habla del programa de recuperación histórica de las escuelas no habla de parches, habla de inversión en equipamiento de primera calidad, habla en sistemas de cañerías totalmente certificadas”.

Consultada sobre el mantenimiento preventivo, la titular del área explicó que “a partir del 5 de octubre, las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo están a cargo del IDU y del Ministerio de Economía, pero en un trabajo articulado con el Consejo Provincial de Educación”. Finalmente, ante la advertencia de medidas de fuerza por parte del gremio ADOSAC en vísperas de la negociación salarial, Rasgido manifestó que “hay una nueva convocatoria paritaria, se está hablando en eso”, rechazando los cuestionamientos presupuestarios al concluir que “a veces con mucha liviandad se habla de ajuste”, destacando el sostenimiento de cargos docentes bajo resguardo y la continuidad de las obras en ejecución.