Aparecieron las armas robadas en la chacra Heredia, a metros de la vivienda rural sobre la Ruta Provincial 53, en las afueras de Río Gallegos.
Las bolsas con la mayoría del armamento y municiones sustraídas el sábado fueron encontradas por un allegado al propietario, quien alertó a la policía. El dueño, un coleccionista, permanece en El Calafate.
En el lugar trabajan peritos de Criminalística tras un allanamiento ordenado por la Justicia. El comisario inspector Aldo Encina confirmó que se realizaron pericias de huellas y rastros, mientras el superintendente Daniel Carrillo aseguró que la investigación avanza y hay secreto de sumario.
La casa cuenta con cámaras interiores y exteriores que ya están siendo analizadas. Aún falta recuperar un arma calibre 22. La policía pidió colaboración a la comunidad ante cualquier dato al 911 Santa Cruz.
