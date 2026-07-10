Aportes municipales a la Caja de Previsión Social: la ministra Ricci habló tras el fallo del TSJ

🇦🇷 RICCI PUSO EL FOCO EN LAS DEFINICIONES POLÍTICAS SOBRE LA CAJA Y LA GESTIÓN PROVINCIAL

La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, habló con La Opinión Austral durante la Velada Patriótica por el 9 de Julio y, además de destacar el valor del encuentro, dejó definiciones políticas sobre la actualidad provincial. “Disfrutando de la danza, del encuentro de la familia, que es lo más importante para festejar un día tan importante como el de la Independencia Argentina”, expresó.

La funcionaria fue consultada por el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre los aportes municipales a la Caja de Previsión Social y allí concentró sus declaraciones más políticas. Sostuvo que la resolución obliga a cumplir con una obligación que, según indicó, no se venía respetando. “Hoy van a tener que dar cumplimiento a esa obligación que no se cumplía hace mucho tiempo”, señaló.

En esa línea, Ricci vinculó la medida con la administración de los recursos públicos y el equilibrio de las cuentas provinciales. “Esto significa reducir el déficit de la Caja de Previsión Social, algo que también colabora con la reducción del déficit de la provincia”, concluyó.