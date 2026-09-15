APPADI y el Gobierno de Santa Cruz firmaron un convenio para fortalecer la inclusión social y laboral

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APPADI y el Ejecutivo Provincial firmaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer la inclusión social y laboral y acompañar el trabajo que desarrolla la institución en Río Gallegos.

En diálogo con La Mañana de LU12, la presidenta de APPADI, Betty Manque, y la tesorera Rosa Chacón explicaron los alcances del acuerdo y la importancia de garantizar la continuidad de las actividades productivas y laborales que lleva adelante la asociación.

APADI cuenta con un taller protegido donde se fabrican bolsas de polietileno, un taller de gasas y apósitos, un centro de día, panadería y centro de fotocopiado. Además, la institución tiene 27 trabajadores en blanco y acompaña a jóvenes que forman parte del centro de día.

Durante la entrevista también plantearon las dificultades que atraviesan y los distintos reclamos que mantienen para garantizar el funcionamiento de la institución.