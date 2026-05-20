Apuñalaron a un alumno en la UNPA Río Gallegos

Un violento episodio ocurrió este martes por la tarde en la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, donde un alumno de la carrera de Comunicación Social resultó herido con un arma blanca tras una pelea dentro del campus universitario.

La víctima fue intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a que presentaba una perforación pulmonar, aunque según información médica ya se encuentra fuera de peligro. En tanto, el agresor —un trabajador no docente— se dio a la fuga con el arma tras el hecho, pero fue detenido minutos después en calle Charles Chaplin al 30, en cercanías de la Autovía 17 de Octubre.