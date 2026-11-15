ARA San Juan: a nueve años de la tragedia, 44 vidas que siguen en la memoria

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan perdió contacto en el Atlántico Sur mientras cumplía una misión de patrullaje en el Golfo San Jorge. A bordo viajaban 44 tripulantes: 43 hombres y una mujer.

Ese día, a las 7:30, el comandante había reportado el ingreso de agua de mar por el snorkel hacia el pozo de baterías número 3, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. La orden fue abortar la patrulla y regresar a la Base Naval de Mar del Plata. Horas después, se registró un evento acústico compatible con la implosión del submarino.

La búsqueda movilizó a más de 18 países, que desplegaron buques, aeronaves y tecnología especializada. Después de 367 días, el 17 de noviembre de 2018, el buque Seabed Constructor localizó los restos del submarino a 907 metros de profundidad.

Las pericias señalaron una falla de estanqueidad en la válvula E19 y una secuencia de acontecimientos que incluyó el ingreso de agua salada, la reacción con las baterías, la emanación de hidrógeno y la pérdida de control operativo.

La causa judicial también tuvo una sentencia histórica: el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Otros altos mandos fueron absueltos, mientras las familias continúan reclamando mayores responsabilidades en la cadena de mando.

A nueve años de aquella tragedia, el recuerdo de los 44 tripulantes permanece intacto. Cada 15 de noviembre, la memoria vuelve al Atlántico Sur para rendir homenaje a quienes no regresaron y mantener vivo el reclamo de justicia.

44 héroes y heroína. Una historia que el mar no pudo borrar.