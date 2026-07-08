ARA San Juan: la querella destacó el valor histórico de la condena tras el juicio

Luego de casi nueve años de lucha judicial, la querella del caso ARA San Juan analizó el impacto del fallo condenatorio. En declaraciones exclusivas a LU12 AM680, la abogada Valeria Carreras aseguró que las 44 muertes eran evitables y que la investigación demostró que el hecho no se trató de una fatalidad, sino de una cadena de decisiones y omisiones. Asimismo, calificó el resultado como un logro enorme de las familias frente a la estructura del Estado.