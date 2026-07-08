Luego de casi nueve años de lucha judicial, la querella del caso ARA San Juan analizó el impacto del fallo condenatorio. En declaraciones exclusivas a LU12 AM680, la abogada Valeria Carreras aseguró que las 44 muertes eran evitables y que la investigación demostró que el hecho no se trató de una fatalidad, sino de una cadena de decisiones y omisiones. Asimismo, calificó el resultado como un logro enorme de las familias frente a la estructura del Estado.
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