ARA San Juan: López Mazzeo respaldó a Villamide antes de conocerse el veredicto

En la última jornada de declaraciones ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo expresó su apoyo profesional y personal al capitán de navío Claudio Villamide antes de recibir su absolución. López Mazzeo enfatizó que el desempeño de Villamide al frente de la Fuerza de Submarinos fue el correcto durante los eventos investigados. El tribunal anunció que los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el 12 de agosto.