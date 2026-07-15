Argentina – Inglaterra, sin referencias a Malvinas

La FIFA prohibió el ingreso de banderas, camisetas, carteles o cualquier elemento vinculado a las Islas Malvinas durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

EI FBI calificó el encuentro como el partido de “mayor riesgo” de la Copa, por lo que en Atlanta habrá un operativo con 1.600 efectivos, accesos separados para las hinchadas y controles reforzados.

La FIFA advirtió que quienes incumplan las normas podrán ser retirados del estadio y sancionados, mientras que el Gobierno argentino confirmó medidas contra quienes protagonicen incidentes.

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