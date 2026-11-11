“Argentina, levántate y camina, ama”

En uno de los pasajes más destacados de su homilía en Luján, el papa León XIV lanzó un fuerte mensaje al pueblo argentino: invitó a no quedarse inmóviles frente a las dificultades y a transformar la fe en acciones concretas. Además, llamó a reconciliarnos con nuestra historia y nuestro presente para construir un futuro donde el amor tenga la última palabra.

El Santo Padre también expresó su preocupación por quienes más necesitan: las personas en situación de pobreza, los desempleados, los enfermos, los migrantes y quienes están privados de su libertad. Con un llamado a dejar atrás las divisiones, reconocer los errores y trabajar por la paz, la esperanza y la unidad, León XIV convocó a toda la Argentina a levantarse y caminar hacia un futuro diferente. 🇦🇷