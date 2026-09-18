Argentina presente en el Mundial de perros pastores en Escocia

Gonzalo Sánchez, productor santacruceño y adiestrador, junto a su Border Collie “Vega”, ya forman parte del World Sheepdog Trials 2026, el Mundial de Perros Pastores que reúne a los mejores binomios del mundo.

Junto a Adriana Suárez y “Mencho”, son los representantes argentinos en esta competencia internacional que reúne a participantes de más de 30 países.

El desfile de apertura fue el momento para llevar nuestros colores y representar a la Patagonia y al trabajo de campo argentino en uno de los eventos más importantes del mundo del sheepdog.

Una historia de trabajo, dedicación y vínculo entre perro y conductor que llegó desde Santa Cruz hasta Escocia.

¡Vamos Argentina! ¡Vamos Gonzalo y Vega!