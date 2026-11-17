Arzobispo García Cuerva: “No podemos perder el termómetro social”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió a la dirigencia política recuperar el contacto con la realidad cotidiana de la gente y advirtió sobre la desconexión con la clase trabajadora. “Ser popular es estar cerca de la vida de la gente, no es cuestión de izquierdas o derechas”, sostuvo en una entrevista con Cenital.

Además, remarcó que la educación y el acompañamiento integral son claves para combatir la pobreza y reclamó que los sectores más vulnerables sean protagonistas de las políticas públicas. También alertó sobre el avance de los discursos de violencia e intolerancia y llamó a recuperar el diálogo, la fraternidad y la paz.