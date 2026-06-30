Así atropelló Manuel Castro a Jonathan “Huesito” Carabajal en Caleta Olivia: comenzó el juicio

Comenzó el juicio oral por el accidente fatal ocurrido en 2022 en Caleta Olivia y el acusado, Manuel Castro, decidió declarar ante el Tribunal. Aseguró que Jonathan Carabajal “apareció de golpe”, sostuvo que circulaba a menos de 50 km/h y negó la versión de la Fiscalía, que afirma que manejaba a más de 90 km/h.

Además, explicó por qué abandonó el lugar tras el impacto, dijo que actuó por los nervios, aseguró que no recuerda cómo llegó a su casa y pidió disculpas a la familia de la víctima en plena audiencia.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que Castro atropelló al joven por exceso de velocidad, descendió de la camioneta, observó el cuerpo y luego escapó sin asistirlo. Durante la primera jornada también declaró un vecino que aseguró haber visto al conductor bajar del vehículo, mirar la escena y retirarse.

En La Opinión Austral te mostramos las imágenes del momento del atropello y todos los detalles de la primera audiencia de un juicio que buscará determinar las responsabilidades por la muerte de Jonathan “Huesito” Carabajal. ⚖️