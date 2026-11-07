Así avanza el monumental escenario que recibirá al Papa León XIV en Palermo

Frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, avanza el montaje de una estructura de 22 metros de ancho y casi 24 de altura. El escenario fue diseñado especialmente para la visita del Santo Padre y cuenta con una particularidad: su techo tiene forma de paloma, en referencia al Espíritu Santo.

Allí, León XIV encabezará dos encuentros multitudinarios: una Santa Misa el lunes 9 de noviembre y una vigilia dedicada a las familias y los jóvenes el martes 10. El operativo incluye pantallas LED gigantes, torres de sonido e iluminación para recibir a miles de fieles.