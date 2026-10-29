Así comenzó la Media Party 2026 en el Centro Cultural Konex

La Ciudad Cultural Konex abrió sus puertas para recibir una nueva edición de la conferencia de innovación en medios y periodismo más grande de América Latina. Durante tres días, más de 2.000 profesionales de más de 30 países se reúnen para compartir experiencias, ideas y debatir sobre el futuro de la comunicación.

Este año, la inteligencia artificial y la era de los agentes atraviesan la agenda con un interrogante central: ¿quién cuenta las historias y qué lugar ocupa el criterio editorial humano? Charlas, talleres, proyectos innovadores y una hackatón forman parte de un encuentro que pone en el centro los desafíos del periodismo que viene. 🎙️💻

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