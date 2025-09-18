Así comenzaron las Fiestas Patrias Chilenas en Río Gallegos

Con un acto protocolar, la Asociación Centro Chileno celebró este jueves la conformación de la Primera Junta de Gobierno de Chile.

“Esta casa es de todos, vas a ver banderas argentinas y chilenas, eso somos, somos hermanos”, manifestó Pedro Díaz, presidente de la institución, a La Opinión Austral.

Este viernes se inaugurará la Sala de la Cultura y a las 19:00 se proyectará la película “Mi mejor enemigo”, que narra el conflicto por el Beagle en 1978.