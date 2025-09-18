Con un acto protocolar, la Asociación Centro Chileno celebró este jueves la conformación de la Primera Junta de Gobierno de Chile.
“Esta casa es de todos, vas a ver banderas argentinas y chilenas, eso somos, somos hermanos”, manifestó Pedro Díaz, presidente de la institución, a La Opinión Austral.
Este viernes se inaugurará la Sala de la Cultura y a las 19:00 se proyectará la película “Mi mejor enemigo”, que narra el conflicto por el Beagle en 1978.
