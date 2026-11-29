Así es el galpón de esquila de lujo de Lázaro Baez en Santa Cruz: “Es plata de la corrupción”

Adrián Suárez, productor rural de tercera generación y asesor del gobernador Claudio Vidal, recorrió el imponente galpón de esquila de la estancia Alquinta, uno de los establecimientos vinculados al empresario Lázaro Báez que quedaron bajo administración operativa del Gobierno de Santa Cruz por disposición de la Justicia Federal, en el marco de las causas judiciales que involucran al empresario.

Durante la recorrida, Suárez destacó la calidad de la construcción, los materiales y el nivel de inversión de las instalaciones. “Soy tercera generación de productores y he recorrido muchas estancias. Esto no lo vi en ningún lugar de la provincia”, expresó en diálogo con La Opinión Austral.

Además, se refirió al origen de los fondos utilizados para construir el establecimiento y sostuvo: “Evidentemente no es plata de la producción, es lo que dice el gobernador: es plata de la corrupción”.