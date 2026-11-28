Así es la estancia Alquinta, el campo más lujoso y costoso de Lázaro Báez

Por disposición de la Justicia Federal, la estancia Alquinta quedará bajo la administración operativa del Gobierno de Santa Cruz, a cargo del gobernador Claudio Vidal. El establecimiento, ubicado a unos 85 kilómetros al suroeste de Río Gallegos, forma parte de los bienes investigados en una causa por presunto lavado de activos.

En imágenes a las que accedió La Opinión Austral se puede conocer cómo es el campo por dentro: la vivienda principal, sus instalaciones y la extensa superficie de tierras, donde también se encuentra ganado.

Durante los procedimientos judiciales, allí se contabilizaron 1.308 ovejas y seis vacas con marcas ilegibles o alteradas. Además, se relevaron vehículos, maquinaria, insumos, armas y un dispositivo DVR.

La fiscalía también investiga si el establecimiento habría funcionado como punto de apoyo logístico de una organización narco vinculada a la trama investigada.