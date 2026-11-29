Así es por dentro la estancia Alquinta: lujos, una esquila única y 1.000 hectáreas sembradas

La Opinión Austral recorrió la estancia Alquinta, un establecimiento de 51.000 hectáreas ubicado al oeste de Río Gallegos, que quedó bajo administración del Gobierno de Santa Cruz por disposición de la Justicia Federal.

El casco principal sorprende por sus dimensiones y comodidades: una residencia de varios pisos, habitaciones con baño privado, una mesa para 14 personas, cocina con isla de mármol y espacios equipados con mobiliario prácticamente sin uso.

A pocos kilómetros se encuentra un galpón de esquila de grandes dimensiones, con terminaciones de madera de primera calidad y aislante térmico en todas sus paredes. Productores rurales aseguraron que nunca habían visto instalaciones de esas características en la provincia.

La recorrida también mostró vehículos, maquinaria y equipamiento para el funcionamiento del establecimiento, además de unas 1.000 hectáreas sembradas con agropiro, una pastura que permite mejorar la alimentación del ganado.

El gobernador Claudio Vidal aseguró que la infraestructura será puesta al servicio de la producción y la educación. El proyecto contempla que jóvenes santacruceños puedan estudiar y aprender sobre el sector agropecuario. “Antes de marzo nuestro proyecto va a estar funcionando”, afirmó.