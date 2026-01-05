Así fue el traslado de Nicolás Maduro al Tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro fue trasladado este lunes al tribunal federal de Nueva York para enfrentar su primera audiencia judicial en Estados Unidos, dos días después de haber sido capturado por fuerzas estadounidenses durante un operativo militar en las afueras de Caracas.

El exmandatario venezolano comparecerá ante el juez federal Alvin K. Hellerstein al mediodía hora local, en una causa que también involucra a su esposa, la diputada Cilia Flores, detenida durante la misma operación.

El expediente incluye cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de armamento pesado y conspiración para apoyar actividades criminales, presentados originalmente por la Fiscalía estadounidense en marzo de 2020.

La audiencia marcará la lectura formal de los cargos y la definición de su situación procesal, en un caso considerado sin precedentes: es la primera vez que un expresidente venezolano enfrenta de manera directa a la justicia federal estadounidense por delitos graves de narcotráfico.