Así fue la búsqueda de Eduardo Morales, el marinero que murió tras caer al mar en Puerto Madryn

Luego de varias horas de intenso operativo en alta mar, el marinero de 50 años, oriundo de Sierra Grande, fue encontrado sin vida frente a las costas de Chubut. El hallazgo puso fin a un despliegue que involucró a decenas de embarcaciones pesqueras y a personal de la Prefectura Naval Argentina.

Según pudo saber La Opinión Austral, el cuerpo del trabajador fue localizado pocos minutos antes de las 15 por la tripulación del pesquero Magdalena, una de las naves que formaba parte del rastrillaje realizado en el área donde Morales había desaparecido horas antes.