El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura de este evento que reunió a jóvenes escaladores de toda la Patagonia.
Los deportistas demostraron un gran desempeño técnico en las paredes del club durante la competencia.
Uno de los participantes destacó el entusiasmo del grupo y las ganas de dar el máximo esfuerzo en cada movimiento.
El enfoque principal de la jornada fue disfrutar de la experiencia deportiva y el compañerismo regional.
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