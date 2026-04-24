Así fue la competencia de escalada en el Club Andino

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura de este evento que reunió a jóvenes escaladores de toda la Patagonia.

Los deportistas demostraron un gran desempeño técnico en las paredes del club durante la competencia.

Uno de los participantes destacó el entusiasmo del grupo y las ganas de dar el máximo esfuerzo en cada movimiento.

El enfoque principal de la jornada fue disfrutar de la experiencia deportiva y el compañerismo regional.