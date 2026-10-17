Así fue la previa de los Martín Fierro de la Música 2026

La alfombra roja empieza a tomar protagonismo y en La Opinión Austral ya estamos listos para vivir una noche a puro talento, música y grandes figuras.

Tini, Lali, María Becerra, Cazzu, Milo J, Fito Páez y muchos más artistas son parte de esta primera edición de los premios, que se celebrará en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

Camila Ferrer Posse y Fernando Zabala te acercan todos los detalles de la previa, los looks, los protagonistas y todo lo que pasa antes de la gran gala.