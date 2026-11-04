Así fueron los minutos previos al accidente de ala delta en Brasil que conmociona a Santa Cruz

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Un joven santacruceño de 26 años murió en un trágico accidente de ala delta en Río de Janeiro, Brasil. Se trata de Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, quien se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos.

El siniestro ocurrió en la playa de São Conrado, cuando la aeronave biplaza en la que viajaba junto al instructor profesional Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, impactó contra un muro de contención durante la maniobra de aterrizaje.

El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad y dispositivos de video instalados en el ala delta. Las imágenes permiten reconstruir los últimos momentos del vuelo, que había comenzado en la tradicional Rampa da Pedra Bonita.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto, pero fallecieron pese a las maniobras de reanimación realizadas por los equipos de emergencia.

La Policía Civil de Río de Janeiro investiga las circunstancias del hecho. Mientras avanzan los peritajes, las autoridades suspendieron las actividades de vuelo libre en el sector de São Conrado por tiempo indefinido.