Así intentaban salvar al joven que murió tras ser arrastrado por el meteotsunami

Una tragedia conmocionó este lunes a la Costa Atlántica cuando un meteotsunami sacudió Santa Clara del Mar y provocó la muerte de un joven argentino que se encontraba pescando en una escollera.

La víctima fue identificada como Yair Amir Mano Núñez, de entre 30 y 35 años, quien residía en Francia desde hacía varios años y estaba de visita en el país. Una crecida repentina del mar lo golpeó con extrema violencia y lo arrojó contra las rocas.

El impacto fue fatal y, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia y los intentos de auxilio en el lugar, las lesiones sufridas resultaron incompatibles con la vida.

Yair había nacido en Mar del Plata y era un reconocido jinete profesional. En 2024, el ranking mundial de la FEI Endurance Riders lo ubicó en el puesto 11, destacándolo a nivel internacional. Había regresado a Argentina para pasar unos días de vacaciones junto a su pareja y amigos.

El fenómeno fue catalogado como un meteotsunami, un evento meteorológico extremo causado por una variación brusca de la presión atmosférica, capaz de generar olas repentinas y de gran fuerza en pocos minutos.

Además de la víctima fatal, el episodio dejó decenas de heridos y un hombre internado tras sufrir un infarto. Autoridades y especialistas analizan lo ocurrido, mientras la Justicia investiga la mecánica del hecho.