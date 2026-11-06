Así luce la Avenida del Libertador, por donde pasará el Papa XIV este lunes

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La visita del papa León XIV a la Argentina incluirá distintos encuentros con los fieles, celebraciones multitudinarias, actividades pastorales y recorridas por instituciones.

El lunes 9 de noviembre, el pontífice protagonizará uno de los momentos centrales de su agenda en la Ciudad de Buenos Aires con un recorrido en Papamóvil.

En el marco de la cobertura de la previa de su llegada, La Opinión Austral estuvo en la avenida del Libertador, por donde pasará durante esa jornada.