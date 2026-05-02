Así se hace el álbum de figuritas del Mundial 2026

La fabricación de las figuritas se realiza en un pequeño pueblo de Italia, donde la impresión se hace de forma aleatoria para facilitar el mezclado.

El proceso técnico comienza transformando grandes plantillas en folios de ocho stickers para su posterior corte.

Para evitar repeticiones en un mismo sobre, se utilizan máquinas especiales diseñadas originalmente por uno de los hermanos Panini que automatizan el mezclado.

Existen versiones exclusivas para Estados Unidos con cromos de colores, siendo el negro el más valioso con un solo ejemplar por jugador.

Los Extra Stickers de oro, plata y bronce funcionan como obsequios adicionales dentro de los sobres.

El sticker dorado de Lionel Messi es una de las piezas más difíciles de obtener, ya que aparece solo una vez cada 2.000 sobres.