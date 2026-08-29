Así se vivió el cortejo fúnebre de Rubén Rada en Montevideo

Cientos de personas se reunieron este viernes por la mañana en Isla de Flores, en la esquina con Santiago de Chile y calles cercanas, para despedir al músico Rubén Rada, quien murió el miércoles a los 83 años.

El cortejo partió a las 11:05 rumbo al Cementerio del Norte. Junto al féretro fueron colocados algunos tambores pequeños, en un homenaje ligado a la identidad artística del referente uruguayo.

Al comenzar el recorrido, los presentes despidieron al artista con un prolongado aplauso. Luego, muchos acompañaron el trayecto en silencio, mientras saludaban a familiares y allegados desde las veredas.