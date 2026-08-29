Cientos de personas se reunieron este viernes por la mañana en Isla de Flores, en la esquina con Santiago de Chile y calles cercanas, para despedir al músico Rubén Rada, quien murió el miércoles a los 83 años.
El cortejo partió a las 11:05 rumbo al Cementerio del Norte. Junto al féretro fueron colocados algunos tambores pequeños, en un homenaje ligado a la identidad artística del referente uruguayo.
Al comenzar el recorrido, los presentes despidieron al artista con un prolongado aplauso. Luego, muchos acompañaron el trayecto en silencio, mientras saludaban a familiares y allegados desde las veredas.
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