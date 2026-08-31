Así se vivió la Expo Campo Infantil: animales, esquila en vivo y más

En la Sociedad Rural de Río Gallegos se llevó a cabo la primera Expo Campo Infantil, un encuentro desarrollado de 14:00 a 19:00 horas con entrada libre y gratuita, orientado a acercar a niños, niñas y adolescentes a las actividades productivas y culturales del ámbito rural.

Durante la jornada, los asistentes participaron de salas inversivas, juegos de escape, experiencias sensoriales y demostraciones de esquila en vivo. Además, pudieron tomar contacto directo con animales como caballos, ovejas, cerdos, vacas, terneros, patos, gallinas y burros, junto a propuestas educativas sobre flora, fauna y viveros.

El gobernador Claudio Vidal recorrió la muestra y destacó la labor coordinada entre la Sociedad Rural local y el personal del Consejo Agrario Provincial. En el lugar, el mandatario definió el evento como “una actividad que habla de producción, del campo, de nuestra historia, de nuestra cultura, de cómo criar animales, de cómo producir en viveros, es el amor por la producción, por lo nuestro y por el trabajo”.

Asimismo, la propuesta buscó concientizar sobre el valor del trabajo en el sector rural y la importancia de fomentar el empleo y el arraigo en el territorio provincial, en un contexto donde diversas zonas de Santa Cruz enfrentan dificultades productivas.