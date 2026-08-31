Así se vivió la jornada creativa e inclusiva de “Aike Jugar” este fin de semana en Río Gallegos

En el marco del mes de las infancias, el Atlético Boxing Club de Río Gallegos recibió a cientos de niños, niñas y familias durante la jornada recreativa “Aike Jugar”, una iniciativa impulsada de manera articulada por más de 30 áreas y organismos del gobierno provincial.

La actividad dio inicio con una “hora silenciosa”, diseñada como una propuesta inclusiva y accesible para niños con autismo o que requieren un entorno con menor cantidad de estímulos auditivos, visuales y sensoriales. Posteriormente, la propuesta central se extendió desde las 15:00 hasta las 19:00 horas con espacios de juego, música, shows infantiles de Bananas en Pijama, actividades artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas y un stand de alimentación saludable y promoción de derechos. Además, se brindó la posibilidad de realizar controles sanitarios para completar libretas de salud.

Uno de los atractivos destacados fue el espacio “Mecano Roblox”, enfocado en la educación y seguridad vial. En dicho ámbito, los asistentes interactuaron con maquinaria gigante de organismos provinciales y participaron de un circuito adaptado.

Sobre esta propuesta pedagógica, María Sanz, subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, expresó: “Hubo mucho movimiento, por suerte hay mucho interés de los chicos, les gusta pasear en karting y aprovechamos a enseñarles jugando, que es lo más importante de todos”. La funcionaria remarcó además que “esto no es un pelotero donde dejan a los chicos y se van. Tienen que venir, quedarse, aprender y les estamos dando la licencia para habilitarlos a que circulen en el circuito”.

En esa misma línea, Roberto Antipa, jefe del distrito de Vialidad Provincial, explicó: “Hablamos de las señales de tránsito, de la seguridad vial y los chicos interactúan con las bicis en el circuito. Tenemos la máquina donde pasean y demostración de los nuevos camiones que hemos comprado”, enfatizando la relevancia de inculcar desde temprana edad hábitos como el uso del cinturón de seguridad, casco y protecciones.