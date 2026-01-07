Así trabaja el avión hidrante sobre el incendio en el cerro Huemul

El incendio en el Cerro Huemul, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, continúa activo y transita su tercera jornada de combate. En las últimas horas se reforzó el operativo con la incorporación de un avión hidrante, que aprovechó una ventana favorable de condiciones meteorológicas para realizar 13 descargas de agua sobre los focos activos, apoyando el trabajo de los brigadistas en tierra.

En paralelo, se sumó un helicóptero con helibalde y sistema de emergencias, mientras brigadistas de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial sostienen las tareas de control en una zona compleja, donde el fuego avanzó hacia sectores de bosque nativo. El operativo sigue coordinado entre organismos nacionales, provinciales y aeroclubes de El Chaltén y El Calafate, con el objetivo de frenar el avance del incendio y proteger el ecosistema del área.