Ataque en Palermo: una nena fue agredida en plena calle

Una nena de 6 años fue pateada a la altura del pecho mientras caminaba por Güemes, en Palermo, a metros de su mamá. El agresor escapó tras el ataque y un policía que vio la escena lo retuvo, pero luego lo liberó al constatar que tenía un carnet de discapacidad.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. La menor volvía de natación y se había adelantado hacia la puerta de su edificio cuando el hombre la interceptó sin mediar palabra. Fue asistida por personal del SAME y su mamá declaró en la Unidad de Flagrancia Norte.

El SAME alertó sobre el aumento de brotes psiquiátricos: atienden 287 casos por mes y desde 2024 realizaron 16.221 intervenciones, 5680 de ellas a personas en situación de calle.